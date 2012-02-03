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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 16:54 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶录得五周来首次周度下跌,300日圆有支撑

路透东京2月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五由跌转升,但本周录得五周来首次周度下跌,因泰国支持胶价计划激发的买单逐渐消散.

但在300日圆及其上有心理支撑.泰国干预行动预计在月中启动,且未来数周橡胶供应有可能遭遇季节性紧缩.

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