〔中国能源〕"十二五"成品油需求年增5.5%,2015年达3.2亿吨--工信部(更新版)

(新增更多规划细节和背景)

* 2015年成品油需求量料达3.2亿吨

* "十二五"石化行业总产值年均增长13%左右

* 目标2015年一次原油加工能力6亿吨/年左右

* 能源局规划尚未公布

路透北京2月3日电---中国工业和信息化部周五公布《石化和化学工业"十二五"发展规划》,预计十二五期间中国成品油需求量年均增速5.5%,届2015年将达到3.2亿吨.2010年时为2.45亿吨.

工信部网站发布规划并显示,预计"十二五"(2011-2015)期间石化行业经济总量将继续保持稳步增长,总产值年均增长13%左右;到2015年有望达到14万亿元人民币.

规划称,中国目标2015年一次原油加工能力6亿吨/年左右,乙烯产能达到2,700万吨/年左右.

"长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高,形成3-4个2,000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地;配合国家油气战略通道建设,完善东北、西北、西南石化产业布局."工信部称.

中国国家发改委属下的国家能源局目前尚未公布石化行业"十二五"规划.

工信部规划并称,到2015年石化全行业销售收入过千亿的企业达到10个以上.

"提高产业集中度,形成若干个国际化大型石化化工企业集团;鼓励中小石化化工企业向'专、精、特、新'方向发展.支持有条件的企业'走出去',"工信部表示.

中国石油和化学工业联合会(CPCIF)今年初预计,今年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨,而成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨.[ID:nCN1341808]

CPCIF并称,中国截至2011年末的原油炼能同比增长6.9%,至5.9亿吨;2012年原油加工量预计增长5.0%至4.7亿吨.

**成品油等需求增长空间较大**

工信部称,中国经济将继续保持平稳较快发展,工业化和城镇化深入,石化化工产品内需市场潜力巨大,但根据产值年均13%的增速目标,扣除价格因素,确定了不同品种的增速是不同的.

"经预测分析,需求仍有较大增长空间的产品有成品油、天然气、钾肥等能源资源类产品;烯烃、轻烃、对二甲苯、已内酰胺等国内产能不足的原料类产品;工程塑料等化工新材料及专业化学品."工信部并在解读文章中表示.

化工方面,计划将化肥总产能控制在7,760万吨左右(折纯),其中氮肥5,110万吨/年,磷肥2,150万吨/年,钾肥500万吨/年.

其并规划,石油路线乙烯装置平均规模由54万吨/年提高至70万吨/年;氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石、轮胎等行业产业集中度进一步提高.

节能减排方面,全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低18%、二氧化碳排放降低17%,化学需氧量(COD)、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%.

规划到2015年,行业科技投入达销售收入的1%以上,突破一批关键、共性技术和重大装备,产业核心竞争力得到大幅提升.(完)

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