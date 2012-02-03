澳洲被评为外派人员最理想居住地

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼2月2日电---根据周四公布的一份国际调查，澳大利亚击败美国和新加坡，成为外派人员寻求生活品质和职业前景的最理想居住地。
汇丰银行(HSBA.L)外派人员调查显示，来自100多个国家的3,000多名外派人员对住宿、饮食、医疗、通勤条件等一系列指标进行了评价。该调查今年已进入第四个年头。
有10%的受访者将澳大利亚作为其下个希望被派往的地方。澳大利亚以明媚的海滩和坚实的经济闻名。
澳大利亚汇丰银行负责零售银行业和财富管理的主管尤尼斯(Graham Heunis)表示：“报告显示，外派人员认为生活方式和健康比金钱更重要，澳大利亚在这方面轻松胜出。”
报告称，美国以极小差距屈居第二，且被视为最能提供高薪工作机会的国家。
新加坡以9%的支持率位居第三。该国似乎集合了上述两国的优势，新加坡良好的生活质量和工作机会为受访者所称道。
香港排名第四，加拿大位列第五，英国第六，法国第七。受访者表示，他们被香港和英国的高薪所吸引，而加拿大则以生活方式取胜。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。