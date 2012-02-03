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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 17:40 BJT

〔中东情势〕伊朗最高领导人哈梅尼就石油禁运发出警告--电视

路透德黑兰2月3日电---伊朗最高领导人哈梅尼周五在国家电视台直播的讲话中,就石油禁运发出警告,称伊朗将在"适当的时间"进行报复.(完)

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