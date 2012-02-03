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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 17:13 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月3日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*永辉超市       15        7       12    2/8簿记建档    中国银行     AA       2/9     2/10
(601933.SS)                                            招商银行
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*正邦集团        4        4       12    2/8簿记建档    南京银行     AA-      2/9     2/10
                                                       招商银行
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*重庆粮食集团    2        1       12    2/9簿记建档    招商银行     AA-      2/13    2/14
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*华电国际       15       15       12    2/10簿记建档   工商银行     AAA      2/13    2/14                                       
(600027.SS)(1071.HK)                                                  
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*精达股份      4.6        3       12    2/15簿记建档   浦发银行      A+      2/17    2/20
(600577.SS)                                          
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长江电力       205       40       12    2/7簿记建档    建设银行    AAA       2/8     2/9
(600900.SS)                                            农业银行
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中粮集团       100       40       12    2/7簿记建档    中国银行    AAA       2/8     2/9 
                                                       农业银行
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广州汽车集团    15        4       12    2/7簿记建档    建设银行    AAA       2/8     2/9                
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江苏悦达集团    10       10       12    2/7簿记建档    光大银行     AA+      2/8     2/9
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汕头港务集团     5        2.5     12    2/7簿记建档    光大银行     AA-      2/8     2/9  
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五矿集团        50       30       12    2/8簿记建档   光大银行     AAA       2/9     2/10                                                 
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北京顺鑫         3        3       12    2/8簿记建档   民生银行      AA       2/9     2/10
农业集团                                          
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巨力集团        12        4       12    2/8簿记建档   交通银行      AA-      2/10    2/13                                                 
                                                      中信银行
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沁和能源集团    10        5       12       --         广发银行      AA-       --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*锦州港          9        1        3      2/13簿记建档 浦发银行     AA       2/15      2/16
(600190.SS)                                          
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广西铁路         8        8        5      2/7簿记建档  兴业银行     AA+      2/8       2/9
投资集团
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浙江兴合集团    10        6        5      2/7簿记建档  中信银行     AA       2/9       2/10
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太原重工        15        5        5      2/8簿记建档  兴业银行     AA       2/9       2/10
(600169.SS)     
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云南世博         7        3.3      3      2/9簿记建档  建设银行     AA-      2/10      2/13                 
旅游集团                                      
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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南京化学工业园 1.71     1.71      3    2/8簿记建档   民生银行     AA+       2/9        2/10
中小企业集合票据    
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 曹巍浩/刘昕; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表

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