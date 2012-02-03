《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月3日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *永辉超市 15 7 12 2/8簿记建档 中国银行 AA 2/9 2/10 ( 601933.SS ) 招商银行 ============================================================================================= *正邦集团 4 4 12 2/8簿记建档 南京银行 AA- 2/9 2/10 招商银行 ============================================================================================= *重庆粮食集团 2 1 12 2/9簿记建档 招商银行 AA- 2/13 2/14 ============================================================================================= *华电国际 15 15 12 2/10簿记建档 工商银行 AAA 2/13 2/14 ( 600027.SS )( 1071.HK ) ============================================================================================= *精达股份 4.6 3 12 2/15簿记建档 浦发银行 A+ 2/17 2/20 ( 600577.SS ) ============================================================================================= 长江电力 205 40 12 2/7簿记建档 建设银行 AAA 2/8 2/9 ( 600900.SS ) 农业银行 ============================================================================================= 中粮集团 100 40 12 2/7簿记建档 中国银行 AAA 2/8 2/9 农业银行 ============================================================================================= 广州汽车集团 15 4 12 2/7簿记建档 建设银行 AAA 2/8 2/9 ============================================================================================= 江苏悦达集团 10 10 12 2/7簿记建档 光大银行 AA+ 2/8 2/9 ============================================================================================= 汕头港务集团 5 2.5 12 2/7簿记建档 光大银行 AA- 2/8 2/9 ============================================================================================= 五矿集团 50 30 12 2/8簿记建档 光大银行 AAA 2/9 2/10 ============================================================================================= 北京顺鑫 3 3 12 2/8簿记建档 民生银行 AA 2/9 2/10 农业集团 ============================================================================================= 巨力集团 12 4 12 2/8簿记建档 交通银行 AA- 2/10 2/13 中信银行 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *锦州港 9 1 3 2/13簿记建档 浦发银行 AA 2/15 2/16 ( 600190.SS ) ============================================================================================= 广西铁路 8 8 5 2/7簿记建档 兴业银行 AA+ 2/8 2/9 投资集团 ============================================================================================= 浙江兴合集团 10 6 5 2/7簿记建档 中信银行 AA 2/9 2/10 ============================================================================================= 太原重工 15 5 5 2/8簿记建档 兴业银行 AA 2/9 2/10 ( 600169.SS ) ============================================================================================== 云南世博 7 3.3 3 2/9簿记建档 建设银行 AA- 2/10 2/13 旅游集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南京化学工业园 1.71 1.71 3 2/8簿记建档 民生银行 AA+ 2/9 2/10 中小企业集合票据 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曹巍浩/刘昕; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表