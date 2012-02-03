〔中国债市〕交易所信用债收益率小跌,资金面回暖令配置需求释放

路透上海2月3日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周小跌.随着资金面逐步回暖,机构对於高收益债的配置需求再次体现,市场买气回升,以城投债,房地产债及企业债成交较活跃.

交易员指出,日前公布的PMI等数据令市场对於近期调降存准率的预期减弱,因此绝对收益较高的债券更获青睐.并且随着政府对中小企业信贷支持和规范地方融资平台政策的逐步兑现,市场对於债券发行人信用风险的担忧有所缓解,亦促进买盘介入.

"其实交易所债市转好的苗头从春节前就开始了,只是由於後来资金紧张,大家都没有钱买;春节後,资金缓解了,交易量又起来了."华南一券商交易员称.

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,连续第二个月回升,高於此前路透预估中值49.5,高於市场预期,显示宏观经济增速回落过程趋缓.[ID:nCN1360828]

该交易员并表示,政府对中小企业的持续扶助,助增市场信心,此前广泛担忧的发行人信用忧虑略有缓解.

针对"股债翘翘板"的现象,北京一基金公司交易员表示,虽然今日股市延续反弹走势,但并未见到有大规模资金分流至股市,因基金和券商仍多保持观望.

中国股市沪综指.SSEC周五放量收升近0.8%,创下两个月来收盘新高,受金融股延续反弹带动.不过分析人士指出,2,300-2,350点前期密集成交区间压力仍然很大,在无实质利好的情况下,短线仍有待整固.[ID:nCN1368742]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 148.9310 +0.2139 148.9591 148.8169

上证公司债指数.SSEEBI 131.8382 +0.1326 131.9112 131.6637

上证分离债指数.SSEDCBI 132.9028 +0.1955 132.9498 132.5675

上证国债指数.SSEBI 131.7895 +0.1111 131.8085 131.7610

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深证企债指数.SZCBI 124.9170 -0.1130 125.0520 124.8350

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