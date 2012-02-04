(重温稿)〔台湾货币市场〕短率期底稳中带软,拆出需求者占多数

* 短率稳中带软,期底有拆出需求者占多数

* 短票发行量增,抵消资金宽松因素

记者 张雅菁

路透台北2月3日电---台湾银行间短期利率周五稳中带软,提存期最後一天,银行间就准备金部位进行最後调整,市场整体偏向淡静,有拆出以消化积数的需求者占多数.明日为补行上班日,预期新一旬初始,市况也将偏向宽松平静.

市场人士表示,1月提存期遇到农历年长假,为了年节资金及库存现金需求,银行间在年前作法较保守,相对保留较多准备金积数;而在长假後,随着通货回笼,准备金积数进一步明显走升来到逾2,000亿台币,高於上一提存期底的1,567亿台币,为7月提存期底以来首见[ID:nCT0494237]

不过,在央行这两大加大存单发行的冲销力道下,资金还不到浮滥之感;而银行间亦未见全面性欲去化超额准备的压力,短率大致仍有所支撑.

"如果(积数)大正,就可能想要丢,可是小正就还好,就先摆着,不会损失太多,"一金控银行调度人士称.

据央行网站显示,周五单日通货回笼降至181.6亿台币,累计周一至周五的回笼数字达1,865.1亿台币.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.398%;区间在0.300-0.720%,上日在0.299-0.680%.

2-7天拆款利率在0.392-0.740%,与上日相同.

周六(4日)台湾金融市场因应农历春节调整休假将补行交易.

**短票利率持稳**

短票方面,交易商指出,虽然银行间资金宽松,且不乏欲藉买票以消化积数的银行,不过,因为逢周五初级发行量较大,票券商无甚下调利率空间.预期明日补上班日,发行量不会太大,次级市场也将偏淡静,成交利率料平稳.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85%,同上日,少量有见成交在0.84%.

今日央行共发行2,449.5亿台币存单,相较存单到期金额2,025.7亿,存单发行余额增加423.8亿.[TW/MMTCN]明日新提存期第一天存单到期1,545亿台币.

下周央行存单到期共1兆4,159.75亿台币,依序为周一4,984.75亿、周二220亿、周三2,592.5亿、周四1,443.5亿、周五4,919亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为284亿台币,累计超额准备为2,402亿台币,加计前期1%的超额准备为3,285亿台币.

**RP利率几无变动**

债市同业附买回(RP)利率几无变动,投信和寿险资金供应仍显宽裕,明日公债交割料对市场无太大影响,RP利率则稳於既有区间.

交易商并表示,明日有101/3期二年期公债交割,金额为300亿台币,因以银行业拿下多数筹码,银行资金充裕且多提前准备,料应不至影响RP市场.另外,因不少交易商把交易落点避开周六补上班日,预料明日调度需求不高.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)