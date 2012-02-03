〔中港股市〕双双延续周线涨势,恒指升至六个月高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数收涨0.1%,连续第五周录得涨幅
* 沪综指上涨0.8%,连续第三周上扬
* 中金公司:投资者从防御类板块转向景气循环类股
路透香港2月3日电---香港和上海股市双双延续周线涨势,因本周的全球经济数据好於预期,使投资者利用低估值机会,逢低买进金融和成长敏感类板块.
恒生指数.HSI录得连续第五个周涨幅,本周累计上涨1.2%.该指数周五收涨0.1%,至20,757点,为8月5日以来最高收位.中海油(0883.HK)和中国平安(2318.HK)皆为本周恒指成分股中升幅居前股票,涨幅超过5%.
"投资者已从防御性板块转向估值较低的金融和景气循环类股,因获利预期现已修正至相当合理的水准,"中金全球策略师洪灏对路透表示.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。