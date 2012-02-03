〔中港股市〕双双延续周线涨势,恒指升至六个月高位

路透香港2月3日电---香港和上海股市双双延续周线涨势,因本周的全球经济数据好於预期,使投资者利用低估值机会,逢低买进金融和成长敏感类板块.

恒生指数.HSI录得连续第五个周涨幅,本周累计上涨1.2%.该指数周五收涨0.1%,至20,757点,为8月5日以来最高收位.中海油(0883.HK)和中国平安(2318.HK)皆为本周恒指成分股中升幅居前股票,涨幅超过5%.

"投资者已从防御性板块转向估值较低的金融和景气循环类股,因获利预期现已修正至相当合理的水准,"中金全球策略师洪灏对路透表示.