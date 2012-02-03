《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月30日-2月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周多数时间在6.30元-6.31元区间附近震荡.虽然盘中近一个月 来再破6.30元整数关口,但在汇价接近均衡的官方言论指引下,人民币持续大幅攀升可能性有 限,稳中求升或是今年的主基调.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --尽管已安然度过春节前的资金冰河期,但中国央行公开市场本周依旧封存了央票发行和正 回购操作,以应对节前大额逆回购到期对市场的冲击;由於2月公开市场到期投放量维持低位, 短期内回笼难加力,央票续停发的可能性依旧存在. 业内人士指出,央行在春节前後坚持通过公开市场腾挪调节流动性,而始终不动用市场所广 泛预期的存款准备金率,表明央行基於对通胀以及经济走向的判断,仍不愿过快地放松货币政 策.尽管未来存准率仍有下调的必要性和空间,但调整的频率或会低於市场预期.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周总体盘整,其中浮息债因绝对收益较高吸引一定需求.备受期望的存款准备 金率下调政策迟迟未兑现,加之未来资金面仍有不确定性,市场心态仍偏谨慎,短期内还需继续 观察央行公开市场操作等情况.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周走跌,因年初信贷规模宽松,机构收票需求较为旺盛.另外,随着春节 假期的结束,市场交投气氛亦渐活跃.预计转贴市场供不应求局面有望持续,价格或继续走低. [CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC龙年首周先抑後扬,累计走高0.49%.节前大涨时憧憬的调降存款准备金率,和 养老金入市等利好落空,促使投资者锁定获利,但周四受汇金同意降低大型银行分红比例消息 刺激,金融股受青睐并带动大盘上涨.由於2,300点上方压力较大,在无实质利好的情况下,短线 可能仍会面临整固.[.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡走低,尽管春节长假期间外盘走势较强,但节後沪铜冲高动力明显不足,欧债 危机萦绕不去,且中国需求迟缓,均对铜价形成压制.沪铜主要合约SCFc3周五收报59,820元, 较长假前收盘价下滑900元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格当周大涨,受全球经济担忧及美联储长期维持近零利率的前景提振,长假期间 国际金价大涨,节後国内金价跟随跳涨,全周升势稳健.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周 五尾盘报356.99元,全周上涨18.04元;期金主要合约SHAUM2亦收报358.58元,全周累计涨 19.01元.(完) --整理 冉莹/李然/边竞/李宏薇; 审校 林高丽