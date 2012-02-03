〔中国个股〕万科1月销售额同比降近四成至122亿元,销售面积降28%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月3日电---中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周五公告,今年1月份实现销售金额122亿元人民币,较上年同期的201亿元下降39%.
刊登在深圳证券交易所的公告并称,该公司1月份实现销售面积119万平方米,同比亦下滑28%.
万科2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.[ID:nCN1318672]
万科表示,自2011年12月销售简报披露以来,项目发展方面的事项为参与广州黄埔文冲石化路以西城中村改造项目.根据当前规划条件,公司负责可开发部分用地面积约12.9万平方米,计容积率建筑面积约39.4万平方米,预计承担综合改造成本约14.97亿元.
万科A股周五收报7.79元,近一个月累计上涨2.81%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。