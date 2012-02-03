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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 19:12 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油尾盘因空头回补而收高,关注强势马币

路透新加坡2月3日电---马来西亚棕榈油期货周五收高,最後一刻出现空头回补,帮助市场逆转稍早强势马币(林吉特)引发的跌势.市场将迎来长周末假期.

马币兑美元MYR=2012年迄今涨幅接约5%,使得精炼商购买以马币计价的棕榈油时需付出更多代价.

"市场在午後小幅拉高,我认为可能是多数人在长周末之前回补空头仓位,"一家外国商品交易商驻吉隆坡的交易员表示.

指标4月棕榈油期货FCPOc3收高1%报每吨3,085马币.今年迄今该市场下跌2.8%.

成交量为19,683口,低於平常的25,000口.

马来西亚报纸援引未具名消息人士报导称,马来西亚将改革毛棕榈油出口关税政策,并建立一个10亿马币的基金,用於帮助受到该国出口税结构影响的炼厂.

一些交易商预计,由於巴西大豆很快将开始收割,马来西亚棕榈油需求前景将走弱.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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