〔马来西亚期市〕棕榈油尾盘因空头回补而收高,关注强势马币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月3日电---马来西亚棕榈油期货周五收高,最後一刻出现空头回补,帮助市场逆转稍早强势马币(林吉特)引发的跌势.市场将迎来长周末假期.
马币兑美元MYR=2012年迄今涨幅接约5%,使得精炼商购买以马币计价的棕榈油时需付出更多代价.
"市场在午後小幅拉高,我认为可能是多数人在长周末之前回补空头仓位,"一家外国商品交易商驻吉隆坡的交易员表示.
指标4月棕榈油期货FCPOc3收高1%报每吨3,085马币.今年迄今该市场下跌2.8%.
成交量为19,683口,低於平常的25,000口.
马来西亚报纸援引未具名消息人士报导称,马来西亚将改革毛棕榈油出口关税政策,并建立一个10亿马币的基金,用於帮助受到该国出口税结构影响的炼厂.
一些交易商预计,由於巴西大豆很快将开始收割,马来西亚棕榈油需求前景将走弱.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。