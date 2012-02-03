〔东南亚股市〕多数收高,市场关注美国非农就业数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月3日电---东南亚股市周五多数收高,受消费类股涨势提振,因有迹象显示主要国家经济形势改善,支撑对风险资产的需求.
对於全球经济放缓的担忧减弱.本周的数据显示,美国1月工厂活动以七个月来最快速度扩张,德国制造业活动则实现四个月来首次增长.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨0.58%,马来西亚股市.KLSE上涨0.11%,泰国股市.SETI收高0.67%,印尼股市.JKSE接近持平.
不过在美国就业数据公布前,亚洲投资者保持谨慎.此项数据将展现出有关美国经济状况的最新线索.
市场预估1月美国非农就业岗位增加15万个,12月则为增加20万.周四的数据显示上周美国初请失业金人数下降,表明就业市场好转.
0916GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS小跌0.06%.
马来西亚股市下周一和周二将休市,周三重新开市.
菲律宾股市.PSI回吐稍早涨幅,盘终收跌1.3%,本周上涨1.68%.越南股市.VNI今日平收,本周涨幅达7.7%.本地区多数其它股市本周录得较小涨幅.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。