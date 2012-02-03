〔东南亚股市〕多数收高,市场关注美国非农就业数据

路透2月3日电---东南亚股市周五多数收高,受消费类股涨势提振,因有迹象显示主要国家经济形势改善,支撑对风险资产的需求.

对於全球经济放缓的担忧减弱.本周的数据显示,美国1月工厂活动以七个月来最快速度扩张,德国制造业活动则实现四个月来首次增长.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨0.58%,马来西亚股市.KLSE上涨0.11%,泰国股市.SETI收高0.67%,印尼股市.JKSE接近持平.

不过在美国就业数据公布前,亚洲投资者保持谨慎.此项数据将展现出有关美国经济状况的最新线索.

市场预估1月美国非农就业岗位增加15万个,12月则为增加20万.周四的数据显示上周美国初请失业金人数下降,表明就业市场好转.

0916GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS小跌0.06%.

马来西亚股市下周一和周二将休市,周三重新开市.

菲律宾股市.PSI回吐稍早涨幅,盘终收跌1.3%,本周上涨1.68%.越南股市.VNI今日平收,本周涨幅达7.7%.本地区多数其它股市本周录得较小涨幅.