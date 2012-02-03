版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 3日 星期五 19:24 BJT

欧洲已公布经济指标--2012/2/3

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第四季　 -0.2-@-p +0.6-@-r +0.8-@-p

德国 第三季　 -0.25-@-p +0.5-@-r +3.0-u-p

法国 第三季 +0.3-f 持平-f --

意大利 第三季　 -0.2 +0.3 +0.2

消费者物价指数(CPI):

英国 12月 +0.4 +0.2 +4.2

德国 1月 -0.4-p +0.7-f +2.0-p

法国(HICP) 12月 +0.4 +0.3 +2.7

意大利(HICP) 1月 -1.8-p +0.3-f +3.4-p

生产者物价指数(PPI):

英国 12月 -0.2 +0.2 +4.8

德国 12月 -0.4 +0.1 +4.0

法国 12月 -0.1 +0.4 +4.7

意大利 12月 　 +0.1 +0.3 +3.8

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 12月　 　 5.0-@ 5.0-@

德国 1月 6.7-@ 6.8-@

法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r

意大利 12月 8.9-@ 8.8-@

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)

--整理 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐