〔国际油市〕亚洲航煤价格上涨,受潜在的欧洲需求拉动

路透新加坡2月3日电---亚洲航煤价格周五上涨,因交易员认为有可能迎来欧洲的拉动,因该地区炼油产能下滑.

从新加坡装运的航煤船货的现货价差飙升0.42美元,至每桶升水0.30美元,创三个半月最高.

欧洲最大的独立炼油企业Petroplus不得不关闭三座炼油厂,包括位於法国的Petit Couronne炼厂.12月末银行冻结了对该公司的信贷.

"随着产量的压缩,欧洲可能需要从其它地区进口油品,"一位在新加坡的交易员说,"不过相较于柴油,进口航煤的可能性更大,因为俄罗斯向欧洲出口大量柴油,但出口的航煤却不多."

交易员表示,目前将柴油或航煤从亚洲运至欧洲的套利空间还都不存在.

一位交易员表示,在欧洲,柴油驳船价差稍有上升,随着寒冷天气继续席卷欧洲,出现了一些需求.不过德国炼厂的供给仍然充足.

3月柴油裂解价差GOSGCKMc1下跌0.80美元至每桶17.75美元,航煤裂解价差下跌0.71美元至每桶17.74美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.54 127.94 127.74 127.50 0.24 0.19

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.75 128.15 127.95 128.45 -0.50 -0.39

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.80 129.20 129.00 129.50 -0.50 -0.39

含硫0.005%柴油 GO005-SIN129.60 130.00 129.80 130.35 -0.55 -0.42

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.90 128.29 -0.39 -0.30

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.31 127.66 -0.35 -0.27 (完)