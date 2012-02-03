〔伦敦美债〕公债持稳,对就业数据改善的憧憬被联储的低利率承诺抵消

路透伦敦2月3日电---美国公债周五在欧洲市场持稳,美国稍後将公布就业数据.投资者对於就业数据改善的憧憬被美国联邦储备理事会(FED)的低利率承诺抵消.

"如果...非农就业数据出显示就业改善,公债下档将会受限,因为美联储已表示将继续长期保持低利率政策,(公债价格)的任何下跌都将是做多的机会,"伦敦蒙特利尔银行的交易员Craig Collins表示.

指标10年期公债收益率US10YT=RR最新报约1.83%,与周四纽约尾盘持平

30年期公债收益率US10YT=RR稍稍下降,报3.01%,周四纽约尾盘报3.02%.交易商称,在就业数据公布前,交投清淡.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>