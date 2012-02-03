〔伦敦美债〕公债持稳,对就业数据改善的憧憬被联储的低利率承诺抵消

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦2月3日电---美国公债周五在欧洲市场持稳,美国稍後将公布就业数据.投资者对於就业数据改善的憧憬被美国联邦储备理事会(FED)的低利率承诺抵消.
"如果...非农就业数据出显示就业改善,公债下档将会受限,因为美联储已表示将继续长期保持低利率政策,(公债价格)的任何下跌都将是做多的机会,"伦敦蒙特利尔银行的交易员Craig Collins表示.
指标10年期公债收益率US10YT=RR最新报约1.83%,与周四纽约尾盘持平
30年期公债收益率US10YT=RR稍稍下降,报3.01%,周四纽约尾盘报3.02%.交易商称,在就业数据公布前,交投清淡.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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