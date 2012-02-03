〔国际油市〕亚洲燃料油市场连续第六日走弱,近月价差接近两个月低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月3日电---亚洲燃料油市场周五连续第六日下滑,近月合约价差创下逾一周以来的最大跌幅,持续受基本面疲软拖累.
3月/4月全周一直是抛售焦点,跌至每吨逆价差约6.50美元,自上周五以来下跌了约二分之一,成为去年12月21日以来最低的第二月价差.
继此前3-4个月表现意外强劲之後,如今快速下滑,令一些交易商猜测,部分市场人士开始空头交易.2月和3月有大量船货流入.
一位在新加坡的亚洲交易员说,"中国光汇石油和LUKOIL本周大量抛售,它们卖出一切,从2月和3月固定价格合约到2月/3月和3月/4月价差."
"它们可能引发了市场的从众效应,令持有大量投机性多头仓位的市场人士感到惊慌,急忙获得了结."
2月流入东亚的船货预计将达到逾700万吨.交易商称,该因素引发跌势.
预计3月流入的西方船货同样数量众多,将与本月相近.这种预期进一步打压人气.
3月燃料油裂解价差扩大1.89美元至贴水3.98美元,4月裂解价差走弱1.52美元,至贴水4.52美元.
180-cst燃料油下跌13.15美元至每吨706.70美元;380-cst品级燃料油下跌12.55美元至698.40美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 706.50 706.90 706.70 719.85 -13.15 -1.83
现货380CST燃料油 FO380-SIN 698.00 698.80 698.40 710.95 -12.55 -1.77
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 723.00 725.00 724.00 734.00 -10.00 -1.36
380CST船用燃料油升水 25.00 26.20 25.60 23.05 2.55
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF12.00 12.25 12.13 13.63 -1.50 -11.01
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF12.00 12.50 12.25 14.00 -1.75 -12.50
(完)
--编译 张涛;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。