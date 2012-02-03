〔国际油市〕亚洲燃料油市场连续第六日走弱,近月价差接近两个月低点

路透新加坡2月3日电---亚洲燃料油市场周五连续第六日下滑,近月合约价差创下逾一周以来的最大跌幅,持续受基本面疲软拖累.

3月/4月全周一直是抛售焦点,跌至每吨逆价差约6.50美元,自上周五以来下跌了约二分之一,成为去年12月21日以来最低的第二月价差.

继此前3-4个月表现意外强劲之後,如今快速下滑,令一些交易商猜测,部分市场人士开始空头交易.2月和3月有大量船货流入.

一位在新加坡的亚洲交易员说,"中国光汇石油和LUKOIL本周大量抛售,它们卖出一切,从2月和3月固定价格合约到2月/3月和3月/4月价差."

"它们可能引发了市场的从众效应,令持有大量投机性多头仓位的市场人士感到惊慌,急忙获得了结."

2月流入东亚的船货预计将达到逾700万吨.交易商称,该因素引发跌势.

预计3月流入的西方船货同样数量众多,将与本月相近.这种预期进一步打压人气.

3月燃料油裂解价差扩大1.89美元至贴水3.98美元,4月裂解价差走弱1.52美元,至贴水4.52美元.

180-cst燃料油下跌13.15美元至每吨706.70美元;380-cst品级燃料油下跌12.55美元至698.40美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 706.50 706.90 706.70 719.85 -13.15 -1.83

现货380CST燃料油 FO380-SIN 698.00 698.80 698.40 710.95 -12.55 -1.77

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 723.00 725.00 724.00 734.00 -10.00 -1.36

380CST船用燃料油升水 25.00 26.20 25.60 23.05 2.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF12.00 12.25 12.13 13.63 -1.50 -11.01

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF12.00 12.50 12.25 14.00 -1.75 -12.50

(完)