〔国际油市〕亚洲石脑油现货升水上涨,即期跨月逆价差走阔

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月3日电---亚洲石脑油现货升水周五上升,即期跨月价差在逆价差区间走阔,因西方套利船货流入量下降,造成供给有限.
紧张的供给将3月石脑油现货价格推高至每吨较印度石脑油升水0.50美元,达到九个月高位.与此同时韩国买家为3月船货给出了更高的出价.
交易员表示,韩国湖南石油化学买进一艘3月上半月船货和三艘3月下半月船货,价格为每吨较日本成本加运费价(C&F)升水8.50美元.
印度巴拉特石油(BPCL)向日本贸易商出光兴产售出35,000吨2月船期的石脑油,售价为每吨较中东报价高33美元,为九个月来最高的升水.
汽油裂解价差走弱,之前美国和欧洲的库存上升.
韩国国家石油公司(Korea National Oil)招标求购2012年汽油船货,首次邀请了海外卖家.不过鉴於该国的汽油规格十分严格,料不会吸引海外卖家前来参标.
中国本土媒体周五援引中国石油集团(CNPC)的观点报导称,该国将经历汽油供给过剩,不过柴油供需""大体平衡".
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO持平於每吨987.00美元.
3月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌1.51美元,至每吨144.68美元,为1月26日以来最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.80美元,至每桶15.19美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.00美元至每桶10.39美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 986.50/987.50 987.00 0.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 107.46/107.56 107.32 +0.19
97号现货汽油GL97-SIN 128.10/128.20 128.18 -0.03
95号现货汽油GL95-SIN 125.65/125.75 125.80 -0.10
92号现货汽油GL92-SIN 122.65/122.75 123.50 -0.80
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.14/15.24 15.99 -0.80 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。