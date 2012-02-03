〔国际油市〕亚洲石脑油现货升水上涨,即期跨月逆价差走阔

路透新加坡2月3日电---亚洲石脑油现货升水周五上升,即期跨月价差在逆价差区间走阔,因西方套利船货流入量下降,造成供给有限.

紧张的供给将3月石脑油现货价格推高至每吨较印度石脑油升水0.50美元,达到九个月高位.与此同时韩国买家为3月船货给出了更高的出价.

交易员表示,韩国湖南石油化学买进一艘3月上半月船货和三艘3月下半月船货,价格为每吨较日本成本加运费价(C&F)升水8.50美元.

印度巴拉特石油(BPCL)向日本贸易商出光兴产售出35,000吨2月船期的石脑油,售价为每吨较中东报价高33美元,为九个月来最高的升水.