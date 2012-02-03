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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 21:22 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油现货升水上涨,即期跨月逆价差走阔

路透新加坡2月3日电---亚洲石脑油现货升水周五上升,即期跨月价差在逆价差区间走阔,因西方套利船货流入量下降,造成供给有限.

紧张的供给将3月石脑油现货价格推高至每吨较印度石脑油升水0.50美元,达到九个月高位.与此同时韩国买家为3月船货给出了更高的出价.

交易员表示,韩国湖南石油化学买进一艘3月上半月船货和三艘3月下半月船货,价格为每吨较日本成本加运费价(C&F)升水8.50美元.

印度巴拉特石油(BPCL)向日本贸易商出光兴产售出35,000吨2月船期的石脑油,售价为每吨较中东报价高33美元,为九个月来最高的升水.

汽油裂解价差走弱,之前美国和欧洲的库存上升.

韩国国家石油公司(Korea National Oil)招标求购2012年汽油船货,首次邀请了海外卖家.不过鉴於该国的汽油规格十分严格,料不会吸引海外卖家前来参标.

中国本土媒体周五援引中国石油集团(CNPC)的观点报导称,该国将经历汽油供给过剩,不过柴油供需""大体平衡".

日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO持平於每吨987.00美元.

3月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌1.51美元,至每吨144.68美元,为1月26日以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.80美元,至每桶15.19美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.00美元至每桶10.39美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 986.50/987.50 987.00 0.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 107.46/107.56 107.32 +0.19

97号现货汽油GL97-SIN 128.10/128.20 128.18 -0.03

95号现货汽油GL95-SIN 125.65/125.75 125.80 -0.10

92号现货汽油GL92-SIN 122.65/122.75 123.50 -0.80

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.14/15.24 15.99 -0.80 (完)

--编译 王洋;审校 张涛

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