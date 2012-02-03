《即时观点》美国1月非农就业增长24.3万个,创2011年4月以来最大增幅(更新版)

(新增分析师评论)

路透纽约2月3日电---美国1月非农就业岗位增长24.3万个,创九个月最大增幅,失业率降至近三年最低8.3%,显示上季成长势头保持到了2012年初.[ID:nCN1369462]

以下为分析师的评论摘要:

汤森路透分支IFR ECONOMICS分析师DAVID SLOAN

1月非农就业岗位增长24.3万个,远超过分析师预估的增加15万个,12月数据略微上修.1月分项数据几乎普遍乐观,制造业就业岗位增加5万个尤其令人印象深刻.每周平均工时数据改善,保持在12月上修水平,尽管平均时薪仅增长0.2%,与预期相符.1月失业率再度明显下滑,比12月降低0.2个百分点至8.3%,低於分析师预估的8.5%.失业率下滑源於就业人口增加,而非劳动力减少.更广泛的U-6劳动力市场指标疲软,该指标在三个月下滑0.4%後,微跌0.1个百分点至15.1%,但不会改变本报告的乐观基调.唯一的明显警讯是,异常温和的冬季正限制季节性裁员人数,通常1月份是大量裁员时期.

纽约MILLER TABAK & CO.的首席经济策略师ANDREW WILKINSON:

无疑,这是极其强劲的数据,没有人会不喜欢这个报告.修正情况显示,经济原来强於预期.这是整体良好的报告.但是,这不会改变美联储的观点,因为这只是一个月的报告.显然,美联储乐见这个报告,但他们仍担心经济的其它领域,比如房屋领域.就业报告不会改变其对於经济的看法.

BAHL & GAYNOR INC的基金经理MATT MCCORMICK:

我只能惊叹.可以看到乐观情绪开始在市场中滋长,尽管大家头脑中仍存在悲观想法.我们希望这种势头能够持续.在看到这个数据之前,有些人可能不会相信.先前的预期较低.

RAYMOND JAMES的首席分析师SCOTT BROWN:

股市盘初将会上涨,该数据对於债市则是坏消息.人们应该对该数据保持谨慎,因此这是1月数据,可能会修正.而且天气异常温和.不管怎样,这是一个令人振奋的数据.(完)