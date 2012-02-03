〔美国热股〕CME盘初微涨,因增加股息盖过获利和新基金成立的负面影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月3日电---芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)意外大幅增加股息,盖过了获利不佳以及一支新保险基金的负面拖累.该基金保护农场主不受明富环球(MF Global)MF.N这类倒闭情况的影响.
芝加哥商业交易所周五盘初上涨0.83%,报268.21美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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