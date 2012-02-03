〔欧元债市〕德债收益率升至一周高位,受美国乐观经济数据推动

* 美国就业和服务业数据出炉後,德债价格下滑

* 10年期德债收益率止步于2%,因希腊仍存不确定性

* 市场容易受到希腊重大新闻的影响,预计周一举行会议

路透伦敦2月3日电---德国10年期公债收益率(殖利率)周五触及一周来最高水平,因美国经济数据异常强劲令公债避险需求降温,但德债收益率是否进一步攀升将取决於拖延已久的希腊债务互换谈判的结果.

德债表现略微优於美国公债,10年期德债收益率与可比美债相当,因新出炉的数据显示,美国1月新增就业人数为九个月来最大,服务业成长异常迅猛.[US-ECI-CMN]

10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB一度升至1.95%,但在1月25日突破的2%前止步.分析师称,这源於市场仍担忧希腊无法尽快签署债务互换协议以避免无序违约.

"美国经济显然正越过拐点.我们只需要解决希腊的民间部门参与(PSI)问题,一旦该问题顺利化解,德债收益率将升越2%关口,"法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师David Keeble指出.

希腊政府正承受压力,需敲定债务互换协议并获得1,300亿欧元新援助资金以避免无序违约,但在欧元区财长推迟原定周一举行的旨在敲定援助计画的会议後,希腊立即达成协议的希望落空.

一位交易员预计,若未来几天传出希腊债务谈判的好消息,德债将遭遇大举抛售.

德国公债期货FGBLc1周五收跌76个跳动点,至138.32,在美国数据出炉後一度跌至138.15,为一周来最低水准.

Keeble预测,一旦希腊不再成为新闻热点,令投资者更多聚焦于德国和美国经济温和增长的迹象,10年期德债收益率在今年年中有望升至2.50%,年底进一步攀升至2.75%.

在评级较低国家公债中,欧洲央行(ECB)持续买盘减缓了葡萄牙公债的压力.因担忧葡萄牙成为继希腊之後下一个债务重组的国家,其公债收益率在最近几个交易日飙升至纪录高位.

10年期葡萄牙公债收益率PT10YT=TWEB周五跌80基点,报14.16%;两年期葡萄牙公债收益率PT2YT=TWEB猛跌2个百分点,至15.91%,尽管交投极为淡静.

10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB表现胜过指标德债,稍早触及去年10月以来最低水平2.847%.另一位交易员称,尽管上月法国失去标准普尔授予的AAA评级,该国公债最近几天受益於亚洲投资账户的买盘.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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