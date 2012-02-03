〔英国债市〕英债期货跌至10个交易日低位,因英美经济数据强劲

路透伦敦2月3日电---英债期货周五创下逾两个月最大单日跌幅,挫至10个交易日低位,此前英国和美国公布的服务业和就业数据优於预期,提振了投资者的风险偏好.

3月英债期货FLGH2当日跌77个跳动点,报115.24,创下11月25日以来最大单日跌幅.10年期英债收益率GB10YT=RR涨7个基点,报2.18%.

"英国服务业采购经理人指数(PMI),美国非农就业数据及美国供应管理协会(ISM)非制造业指数均优於预期,这是推动今天走势的因素,"Monument Securities英债策略师Marc Ostwald称.

英债期货回吐稍早涨幅,跌至平盘下方,此前英国公布1月服务业PMI,该数据意外升至去年3月以来最高水准.

这使英国10年期公债较可比德债收益率差扩阔五个基点,至两个月最高位28个基点,但尾盘时收益率差缩窄,当日仅扩阔一个基点,至25个基点.

市场下周主要议程是英央行货币政策委员会(MPC)2月决议,其将於周四公布.市场普遍预期MPC将批准再购买500亿英镑英债,但在本周PMI数据公布後,是否批准这一决定具有一定程度的不确定性.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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