〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,受获利回吐拖累

路透芝加哥2月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五受获利回吐拖累收低,但本周录得4.3%的升幅,因其获得担忧黑海作物遭遇冻伤的支撑.

乌克兰国家铁路当局已禁止该国运粮列车出国,这实际上暂停了该国谷物通过铁路的出口.

欧洲小麦价格周五上涨,交易员称,这主要受益於担忧欧洲严寒损及小麦作物和美国市场走高.

极度寒冷天气周五继续引发对黑海地区作物冻死的忧虑,这一情势在本周末前仅略微缓解,下周後半段将出现更严重的极冷天气.MDA EarthSat Weather气候学家Don Keeney称,"本周末和下周初气温将略微回升,但未来六至10天将会再度降温."

"结冰导致当地运输停滞,天气仍极为寒冷,"Keeney指出.大约15%的乌克兰小麦被冻伤,10%-15%的欧盟小麦作物在严寒中受损,15%-20%的油籽作物受灾.

加拿大统计局称,截止2011年12月31日,加拿大小麦总库存为2,096万吨,较上年同期的2,083万吨微增0.6%.

3月小麦合约的主要支撑位在100日移动均线切入位6.44-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为62.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收低2美分,报每蒲式耳6.60-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为95,388口.(完)