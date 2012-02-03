〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货微幅收高,受大豆涨势支撑

路透2月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五微幅收高,交易商称,受空头回补及担忧南美大豆收成前景相关的大豆涨势支撑.

盘中交投清淡,玉米期货成交量仅略高於23万口,比此前30日均值下降约15%.

本周CBOT玉米期货收高0.3%,为1月中旬下跌後连续第三周上涨.

美国股市和原油期货上涨,此前美国政府公布1月非农就业岗位以九个月来最快速度增长,为市场注入了乐观情绪.

Informa Economics将阿根廷2011/12年玉米产量预估从1月时的2,400万吨调降至2,250万吨,指因该国天气炎热干燥.

美国农业部周四公布的报告显示,预计阿根廷2011/12年玉米产量为2,180万吨,低於美国农业部1月时官方预估的2,600万吨.

美国上玉米带异常温和且大多无雪的冬天令农户担心,今年夏季土壤湿度将低於玉米、小麦、大豆和其他作物所需的水平.

但周五美国西部大平原正在形成一股强大冬季风暴,本周末前应为爱荷华州西部带来一些湿度.

CBOT-3月玉米合约CH2收高1-1/2美分,报每蒲式耳6.44-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为246,094口.(完)