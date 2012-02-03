〔全球金市〕金价因美国就业数据优於预期而下挫1%,本周金价小跌

* 美国1月非农就业数据优於预期

* 金价下跌,因美国放宽货币政策的预期减弱

* 金价势将创下12月28日以来最大单日跌幅

路透纽约/伦敦2月3日电---金价周五收低1%,创下逾一个月来最大单日跌幅,此前美国非农就业数据令人鼓舞,打消了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出更多刺激措施的预期.

美国股市、工业金属及美国公债收益率均上涨,因有消息称美国1月非农就业岗位以九个月来最快速度增长.

在四周连涨後,本周金价小跌,因周五的跌势回吐了本周稍早的涨幅.但今年迄今金价仍累计涨11%.

分析师在金价上涨後曾对金价回调发出过警告,金价近期上涨是因为市场预期美联储很快将采取行动以提振经济增长.美联储上周表示,将把低利率至少维持到2014年底,并准备推出更多经济刺激措施.

"非农就业报告打消了市场对美联储将推出更多量化宽松政策的预期,"Integrated Brokerage Services LLC.贵 金属交易主管Frank McGhee称.

"数据甫一公布,公债收益率和短期利率均上涨,今天和未来几个交易日将出现对黄金的更多获利了结,"McGhee称.

1920GMT时,现货金XAU=下跌1.1%,报每盎司1,739.19美元,稍早触及两个半月高位1,762.90美元.

美国4月期金GCJ2结算价跌19美元,报每盎司1,740.30美元,成交量与30日均值相符.

美国劳工部公布,美国1月非农就业岗位增加24.3万个,失业率降至2009年2月以来最低位8.3%.[ID:nCN1369462]

"就业数据较好暗示至少目前不一定需要采取第三套量化宽松政策,推迟采取更多货币宽松政策至少遏制了金价的回调,"Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称,该公司管理着540亿美元资产.

现货银XAG=跌1.6%,报每盎司33.73美元.

尽管分析师称,周五的非农就业数据可能将推迟美联储推出新一轮货币宽松政策,但金价应会因利率触底而获得支撑.

现货铂金XPT=跌0.1%,报1,625.74美元,现货钯金XPD=下滑0.2%,至703.93美元.

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最新价格/ 当日 当日 目前

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1740.30 -19.00 -1.1 1735.50 1765.90 164,321

COMEX 3月白银期货 33.749 -0.426 -1.2 33.310 34.390 44,497

COMEX 4月铂金期货 1631.90 2.00 0.1 1616.70 1638.70 4,866

COMEX 3月钯金期货 708.85 1.20 0.2 705.00 717.00 3,507

现货金 XAU= 1739.19 -20.20 -1.1 1734.13 1762.90

现货银 XAG= 33.730 -0.540 -1.6 33.350 34.380

现货铂金 XPT= 1625.74 -1.76 -0.1 1617.75 1632.50

现货钯金 XPD= 703.93 -1.32 -0.2 706.50 713.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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