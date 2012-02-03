〔美国股市〕Nasdaq指数升至11年高点,受益於良好的非农就业数据

* 道琼工业指数接近四年高位,450支股票处於52周高位

* 美国1月非农就业数据远高於预期

* 股市量价齐升

* 道指收高1.2%,标普500指数收升1.5%,Nasdaq指数涨1.6%

路透纽约2月3日电---美国股市周五收高,数据显示美国1月非农就业岗位大幅增加推动Nasdaq指数触及11年高位,因投资者愈发乐观认为美国就业市场正稳步复苏.

股市量价齐升使道琼工业指数接近四年高位,标准普尔500指数将2012年迄今涨幅扩大至约7%,目前处於逾六个月最高位.

美国政府公布,1月非农就业岗位以九个月来最快速度增长,失业率则降至近三年低点8.3%.

"很难在非农就业报告中找到什麽不乐见的东西,"JP Morgan Funds驻纽约的市场策略师Andrew Goldberg称,"这份报告是真正强劲,就业普遍增长."

尽管该数据正面,但仍需几个月就业大幅增长以维持就业市场的动能.就业市场自10月触及的低点已增长逾25%.

"毫无疑问无论这份报告多好,就业复苏仍是不温不火,"Goldberg称,"美国经济还有很长的路要走."