〔加拿大股市〕收在约四个月最高收位,因能源股和金融股攀升

路透多伦多2月3日电---加拿大主要股指周五收在约四个月最高位,受金融和能源股提振,因美国就业数据意外强劲,抵销了加拿大就业数据疲弱及希腊债券交换协议的不确定性的影响.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加24.3万个,增幅为2011年4月以来最大,远超越分析师预期;1月失业率降至8.3%,为约三年来最低.[ID:nCN1369462]

美国供应管理协会(ISM)周五公布,1月非制造业指数为56.8,为2011年2月来最高,预估为53.0.12月为53.0.[ID:nEAPA30DM1]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升23.80点或0.2%,报12,577.28点.此为去年10月8日来最高收位,且录得第七周连涨.

大盘10大类股中七类股收升,金融股领升,上涨约1%.多伦多道明银行(TD.TO)在同业中升幅居首,上扬1.4%,报78.83加元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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