版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:08 BJT

《中国新债预测》国开行五年固息债利率预测均值3.98%,略高于二级市场水平

* 招标品种: 国开行五年期固息债

* 招标金额: 至多220亿元人民币

* 预测均值: 3.9825%

* 预测区间: 3.99%-4.05%

* 招标时间: 周四(3月22日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行和券商)

路透上海3月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,全球经济走软预期减弱,国内资金面持续紧平衡,加之国开行债券供应量庞大,恐致机构需求不佳.中标利率预计高于二级市场水平,预测均值落在3.9825%.

交易员指出,随着外围经济浮现曙光,市场对于经济基本面预期有所修正,因此近期长端品种走势纠结,市场愈加谨慎介入.而且国开债发行规模已经积累庞大,且近期收益率上行较快,因此机构更不愿意买入.

"现在美国经济好转,美国10年期国债US10YT=RR收益率也上涨,说明市场有转向高风险资产配置的倾向."上海一券商分析师称.

北京一银行交易员并指出,鉴于国开行转制原因,其债权存在不确定性,因此部分银行调高了对其风险权重比例,加之国开债发行量大,有些银行的配置额度已经所剩不多.

美国公债市场近期跌势延烧,较长期公债收益率周一曾触及四个半月高位,皆因美欧经济改善迹象,促使投资者持续削减公债仓位.[US/NCN]

同时,美国明尼亚波利斯联储银行总裁周二称,若失业水平持续下降且通胀可能上升,美联储(FED)可能最快需要在今年开始退出近零的利率政策.[ID:nSB1445292]

国内方面,中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.[CN/CN]

中国人民银行公开市场周二进行的28天期正回购操作量维持高位,本周料继续净回笼资金.业内人士指出,资金面宽松且央票一直缺位,无论是出于银行调节短期头寸,还是央行管理市场流动性的需要,都使得正回购操作量难下高位.[CN/MMTCN]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.2038%;二级市场上,剩余期限约4.4312年的固息农发110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为3.98%/3.90%.

明日招标为国开行今年第14期金融债.具体条款如下:

第14期

---------------------------------------------------

发行总量 不超过220亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 3月22日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 3月26日

起息日 3月26日

分销期 3月23日-26日

上市日 3月30日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐