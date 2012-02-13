《中国报摘》--其他报纸重要消息2月13日(I)

**上海证券报**

--自国家海洋局获悉,《国际海域资源调查与开发十二五规划》近日已经印发.未来20年,中国大洋工作将立足资源,超越资源,以拓展国家战略发展空间,增加国家战略资源储备.

--中国进出口银行宣布,将与加拿大Canaccord金融股份有限公司建立一个规模为10亿美元的自然资源基金,该基金将专门用於投资加拿大自然资源领域.

--武汉市通信制造产业的大整合方案出炉,武汉市国资委近日与武汉邮科院签署了战略合作框架协议,武汉国资委所出资企业以其持有的长江通信(600345.SS)部分股份,对邮科院全资子公司烽火科技进行增资.

**人民日报**

--山东海洋投资有限公司联合明石投资管理(北京)有限公司、正大环球投资股份有限公司发起设立了蓝色经济区产业投资基金,这是经发改委批准筹建的中国第一只专注于海洋经济的产业投资基金.该基金总规模300亿元人民币,首期规模80亿元人民币,全部以现金出资,力争今年上半年到位封闭运行.

--截至去年底,中国境内投资者共在全球178个国家(地区)设立对外直接投资企业1.8万家,累计实现非金融类对外直接投资3,220亿美元.但中国"走出去"企业大多仍处於中低端行业,高科技含量和高附加值的主营业务不突出,缺乏核心竞争力.

**第一财经日报**

--出租车互动广告公司触动传媒近日完成C轮1亿元人民币融资.公司创始人兼CEO冯晖中称,公司正考虑何时上市.

--阿里巴巴集团旗下支付宝将快捷支付的商户支持范围推向境外,国内消费者可通过银行卡快捷支付直接支付人民币即可在网上进行境外购物,境外支付的购汇合作夥伴为中国银行(3988.HK)(601988.SS).

--消息人士透露,天津文交所正酝酿新的股权变更,天津新金融投资公司可能成为该所第一大股东,而有关方面也并未排除一家央企控股天津文交所的可能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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