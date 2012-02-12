主要国家经济指标预测--2月13日****

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透2月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月10-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1%
2月13-15日
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) -- +3.0%
2月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +1.4%
环比年率 第四季 -1.4% +5.6%
2月13日(一)
0030 澳洲投资房屋融资 12月 -- +1.8%
澳洲房屋融资 -- +1.4%
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) -2.3% -2.3%
1500 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%
2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月9日(四)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.5% +0.8%
2月10日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
HICP(较前月) -0.5% -0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 赤字30 --
0745 法国工业生产(较前月) 12月 -1.4% -0.8%
0815 瑞士CPI(较前月) 1月 -0.4% -0.3%
(较上年同期) -0.8% -0.7%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 +1.4% -0.5%
工业生产(较上年同期) -1.7% -4.0%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +7.0% +6.7%
产出物价(较前月) +0.5% +0.1%
(较上年同期) +4.1% +3.7%
核心PPI产出物价(较前月) +0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差488 逆差480
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差26.9 顺差5.5
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月初值 72.5 74.5
现况指数 79.6 84.5
预期指数 68.0 69.5
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 2月3日当周 123.3 --
1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字274 赤字500(完)
--整理 艾茂林; 审校 张荻
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开