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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 06:57 BJT

****主要国家经济指标预测--2月13日****

路透2月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月10-16日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.1%

2月13-15日

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 +0.3% 持平

(较上年同期) -- +3.0%

2月12日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +1.4%

环比年率 第四季 -1.4% +5.6%

2月13日(一)

0030 澳洲投资房屋融资 12月 -- +1.8%

澳洲房屋融资 -- +1.4%

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) -2.3% -2.3%

1500 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%

2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月9日(四)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.5% +0.8%

2月10日(五)

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.4%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

HICP(较前月) -0.5% -0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 赤字30 --

0745 法国工业生产(较前月) 12月 -1.4% -0.8%

0815 瑞士CPI(较前月) 1月 -0.4% -0.3%

(较上年同期) -0.8% -0.7%

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 +1.4% -0.5%

工业生产(较上年同期) -1.7% -4.0%

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +7.0% +6.7%

产出物价(较前月) +0.5% +0.1%

(较上年同期) +4.1% +3.7%

核心PPI产出物价(较前月) +0.3% +0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.3%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差488 逆差480

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差26.9 顺差5.5

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月初值 72.5 74.5

现况指数 79.6 84.5

预期指数 68.0 69.5

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 2月3日当周 123.3 --

1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字274 赤字500(完)

--整理 艾茂林; 审校 张荻

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