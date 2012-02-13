FBI备忘录显示乔布斯曾吸毒、难相处

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月9日电---根据美国联邦调查局（FBI）1990年代进行的采访记录，享有一代最伟大科技传奇人物称号的乔布斯(贾布斯)，年轻时曾吸过毒，且难相处。

受访的一系列友人和同事对这位科技界传奇人物的描述与外界所知差不多，即做事独断专行，但他的激情和远见亦赢得钦佩。

FBI在1991年开始对乔布斯及其同事进行采访，当时乔布斯是Next公司的执行长，正被考虑当作总统任命的一个人选。

乔布斯1991年接受采访时亲口承认，他年轻时曾尝试过大麻和LSD。

根据FBI，其他受访者对乔布斯的人品表示质疑，称很难与他共事。但大多数受访者认为，乔布斯适合在政府任职。

FBI在调查总结中写道：“一些人质疑乔布斯先生的诚信，称他为了达到目的，不惜扭曲事实真相。”（完）