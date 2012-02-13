《新闻人物》与雅虎结束苦涩婚姻,马云遭遇人生挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海2月10日电---如果说有人能完成阿里巴巴和雅虎(YHOO.O)间复杂的交易，那个人肯定是马云。马云创建了阿里巴巴集团，不到十年就激发了中国网络购物潜能的全面喷发。

曾当过导游和英语老师的马云，据《福布斯》称，目前身家约16亿美元，马云将自己称为“中国的阿甘”，白手起家建立起他的电子商务帝国，并引领集团度过大风大浪。

据称，马云正考虑将上市业务Alibaba.com1688.HK私有化，作为与雅虎进行“资产换股权”交易的一部分。雅虎目前持有阿里巴巴集团40%的股权。

阿里巴巴集团创建於1999年，已成长为横跨B2C、C2C、物流、搜索及电子支付的企业。一些分析师对阿里巴巴的估值高达320亿美元。

现年47岁的马云精益求精、脚踏实地，创建集团的初衷是为中小企业与行业巨头竞争提供支持。但与巨头抗争逐渐变得在所难免。

2005年以来，阿里巴巴一直希望回购雅虎持有的该集团股权。随着雅虎领导层更迭，这一计划加速推进。

雅虎持有的阿里巴巴集团股权估值为130亿至140亿美元。消息人士告诉路透，根据正在讨论的计划，阿里巴巴希望以90亿美元左右，回购约25%的股权，其中约60亿美元以现金支付，剩余三分之一则用旗下一项营业资产的股份来支付。

“他(马云)是阿里巴巴业务的强大领袖。在与雅虎的谈判中，他总是明确表达出回购股权的意愿，”摩根大通驻香港分析师韦迪（Dick Wei）指出，不过韦迪表示，尽管双方终於开始协商，但阿里巴巴与雅虎最终达成协议还需时日。

去年，阿里巴巴将王牌资产淘宝网一分为三，以便更好与当当网和京东商城竞争。高盛对淘宝网的估值约为70亿美元。

淘宝商城近期更名为天猫，并称将提高费用，以改善服务，招致该平台部分商家抗议。

**捕虾**

马云经常说，他的理念是服务中小企业（SME）。

“我的灵感来自美国电影《阿甘正传》(Forrest Gump)，”他2009年面向美国观众演讲时称，“因为阿甘说的‘虾’，我们决定帮助SME。我们希望捕虾，而不是猎鲸。”

在中国繁荣的电子商务市场捕虾，经证实为马云带来丰厚利润。

淘宝是C2C市场的後入者，但却通过向卖家提供免费注册服务，在2000年代击败了eBay(EBAY.O)的中国业务。

“eBay在海里或许是一只大鲨鱼，但我却是长江中的一条扬子鳄。我们若在海里搏击，输掉的是我们；但要是在长江里战斗，赢的则是我们，”他2005年向《福布斯》杂志说。

马云的锐意进取和勇往直前，让他成为地方企业主、出租车司机和其他普通中国人心目中的偶像。在一年一度的网商大会(AliFest)上，数以百计的小企业主身穿印有“阿里巴巴”字样的体恤，来听他的演讲。

马云喜欢养狗，也爱喝茶，曾因在公司晚会上带彩色Mohawk假发、穿功夫服装而引起轰动。

然而，在这样一个爱好玩乐、吸引媒体的人物背後，真正站着的却是一个有勇有谋的马云，敢于同eBay和雅虎这样的国际对手展开搏击。

“我总是提醒自己不能伪装。我既不像有些人说的那麽好，也不像有些人说的那麽坏，”他向财新传媒总编辑胡舒立发短信说。

“阿甘并不聪明，但却能成为焦点；他也不是天才，但却非常勤奋，他头脑非常简单，但却得到机会的垂青，”他在2009年时称。

“阿甘说：‘生活就像一盒巧克力，你永远不知道你会得到什麽，’这话我向我的妻子、父母和朋友都说过。”（完）