(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月6日-2月10日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周上涨.希腊达成协议,欧元兑美元一度接近两个月的高点;加 之中国副主席习近平访美在即,人民币兑美元中间价屡次创出汇改来新高,即期汇价随之走强, 料下周人民币将延续偏强走势.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --随着春节後资金回流银行体系,资金面渐宽裕,中国央行公开市场本周打破寂静,时隔七周 出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,不见其形",则尽显央 行的谨慎态度. 业内人士指出,央行仍处在控通胀和保增长的博弈之中.一方面央行公开市场短期回笼资金 操作仍将偏谨慎,但鉴於通胀忧虑未消,1月物价涨幅超乎预期,以及外汇占款在经历连续三个 月的下滑後,1月有望重新增长,亦降低了短期下调存款准备金率的必要性.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周上演过山车行情.央行公开市场重新启动正回购,引发机构对未来流动性的 担忧,再加上1月CPI涨幅超预期,调降存款准备金率的预期迅速降温,多重利空夹击推动现券 收益率一度全面走升,但在市场心态逐渐平复以後,宽松资金面助买气回暖,收益率小幅回落, 目前市场对於经济和政策面的未来走向存在分歧,後市仍有不确定性.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周续跌.信贷规模和资金情况均偏宽松,加之相较其他信贷资产更好的 流动性与投资价值优势,机构收票的兴趣很高,票据资产供不应求,推动转帖利率连续下探.料 下周将延续跌势,资金面情况值得关注.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周连续第四周上涨,累计升0.93%.不过,1月通胀数据超预期回升,且贸易 数据不佳则增加了市场形势的复杂性和曲折性.短线大盘料将维持震荡,不过,预计震荡後仍 有继续向上的可能性和空间.[.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡走高,周一因美国非农就业数据不错而补涨,本周後段希腊有望达成救助协议 的憧憬而令铜价走强.沪铜主要合约SCFc3周五收报61,290元,较上周五收盘价上涨1,470元. [MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格当周弱势震荡,周一金价因美国非农就业数据不错而受抑,之後曾一度因希腊 救助协议有望达成的预期,金价略有走强,但欧盟其他国家经济仍然不稳及技术面压力,金价 重新转弱,国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收盘报351.70元,全周下跌5.29元;期金 主要合约SHAUM2亦收报353.10元,全周累计下跌5.48元.(完) --整理 冉莹/曹巍浩/林琦/曲伟治; 审校 丁淑琴