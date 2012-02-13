(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为路透中文新闻为您整理的2月6日-2月10日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周上涨.希腊达成协议,欧元兑美元一度接近两个月的高点;加 之中国副主席习近平访美在即,人民币兑美元中间价屡次创出汇改来新高,即期汇价随之走强, 料下周人民币将延续偏强走势.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --随着春节後资金回流银行体系,资金面渐宽裕,中国央行公开市场本周打破寂静,时隔七周 出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,不见其形",则尽显央 行的谨慎态度. 业内人士指出,央行仍处在控通胀和保增长的博弈之中.一方面央行公开市场短期回笼资金 操作仍将偏谨慎,但鉴於通胀忧虑未消,1月物价涨幅超乎预期,以及外汇占款在经历连续三个 月的下滑後,1月有望重新增长,亦降低了短期下调存款准备金率的必要性.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周上演过山车行情.央行公开市场重新启动正回购,引发机构对未来流动性的 担忧,再加上1月CPI涨幅超预期,调降存款准备金率的预期迅速降温,多重利空夹击推动现券 收益率一度全面走升,但在市场心态逐渐平复以後,宽松资金面助买气回暖,收益率小幅回落, 目前市场对於经济和政策面的未来走向存在分歧,後市仍有不确定性.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周续跌.信贷规模和资金情况均偏宽松,加之相较其他信贷资产更好的 流动性与投资价值优势,机构收票的兴趣很高,票据资产供不应求,推动转帖利率连续下探.料 下周将延续跌势,资金面情况值得关注.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周连续第四周上涨,累计升0.93%.不过,1月通胀数据超预期回升,且贸易 数据不佳则增加了市场形势的复杂性和曲折性.短线大盘料将维持震荡,不过,预计震荡後仍 有继续向上的可能性和空间.[.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡走高,周一因美国非农就业数据不错而补涨,本周後段希腊有望达成救助协议 的憧憬而令铜价走强.沪铜主要合约SCFc3周五收报61,290元,较上周五收盘价上涨1,470元. [MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格当周弱势震荡,周一金价因美国非农就业数据不错而受抑,之後曾一度因希腊 救助协议有望达成的预期,金价略有走强,但欧盟其他国家经济仍然不稳及技术面压力,金价 重新转弱,国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收盘报351.70元,全周下跌5.29元;期金 主要合约SHAUM2亦收报353.10元,全周累计下跌5.48元.(完) --整理 冉莹/曹巍浩/林琦/曲伟治; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。