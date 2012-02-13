(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳定,周末各银行微调积数

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 短率稳定,一年存单交割消化闲钱
* 短票利率持平,银根适度宽松
* 周末微调积数
记者 林妙容
路透台北2月10日电---台湾银行间短期利率周五稳定.各银行间资金状况略有不均,主要是今日因应一年期存单交割,部分得标银行向同业寻求拆入,所幸央行冲销力道平平,部分银行到期资金也多,足以应付市场所需.
此外,周末各银行着重於微调积数,以免周末假期积数累积过多.
"今天不太平均,有些银行很缺,有些又多...大概跟昨天标售结果有关吧."一本地银行人士称.
上日央行标售364天期定期存单,加权平均得标利率略低於预期,落至0.887%[ID:nCT0505759],今日交割,金额为1,000亿台币.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.398%;区间在0.299-0.720%,上日在0.299-0.710%.
2-7天拆款利率在0.392-0.730%,与上日相同.
**短票利率亦稳於区间**
短票方面,交易商资金缺口不大,短票买气佳加上拆借并不困难,很快即能弥平缺口,利率也稳於上日区间.不过银行持续因应2月下旬央行存单到期较少的状况,两周内的短票买气更佳,利率则较指标30天短票要低1至2个基点.
今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同.两周内短票成交利率则在0.83-0.84%.
今日央行存单到期金额共4,919亿台币,发行5,258.5亿台币存单,发行余额增加339.5亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,依序为周一5,789.5亿,周二154亿,周三3,144亿,周四954.5亿,及周五1,683亿.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为248亿台币,累计超额准备为1,411亿台币,加计前期1%的超额准备为2,631亿台币.
**RP利率同上日**
债市同业附买回(RP)利率周五平稳,为提前因应下周公债交割,见部分寿险将资金抽离,但银行等供应方余钱流入,资金调度颇为平顺.
资金调度人士表示,下周交割的30年期公债由寿险拿下多数筹码,今日即见寿险开始陆续走钱,预料周一赎回将达到高峰.不过,银行体系资金宽裕,部分投信也有申购款流入,整体市场供需尚能打平,预料RP利率可持稳於原有区间.
另外,有交易商表示,目前台股於高档震荡,续见股票型基金自RP市场走钱转为投入股市,惟金额不大,补齐缺口并不难.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
下周市场紧缩因子如下:周一(13日)有101/4公债交割,金额为350亿台币;周三(15日)则有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 乔艳红/曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。