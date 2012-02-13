(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--2月10日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月10日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 #公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 3.7800 3.6344 - 3.4652 8.2299 2.6867 较上周五 +0.8800 +0.2838 - 0.0190 -0.1034 -0.2375 本周高 3.7800 3.7167 - 3.4652 8.2908 2.7767 本周低 3.3900 3.4476 - 3.4477 8.2207 2.6567 ------------------------------------------------------------------------------------------ **中国主要官方利率指标** 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布.(完) --整理 曲伟治; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。