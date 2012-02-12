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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 07:08 BJT

(重温稿)〔中国个股〕金地集团1月签约金额及面积同比均降约七成,金额降至4亿元

路透上海2月11日电---中国房地产开发商--金地(集团)股份有限公司(600383.SS)周六公告称,今年1月实现签约面积3.7万平方米,同比减少66.8%;当月实现签约金额4亿元人民币,较上年同期减少75.8%.

2012年中国房地产市场开局暗淡.1月份100个城市住宅均价环比下降0.18%,为连续第五个月出现下降,而北京等十大城市均价出现同比下跌,为2010年6月该数据开始统计以来的首次下跌.

稍早最大房地产公司--万科(000002.SZ)公布的1月销售额亦不理想.当月实现销售金额122亿元,较上年同期的201亿元下降39%.[ID:nCN1369296]

金地集团并称,2-3月有新推或加推盘计划的项目包括南京自在城、杭州天逸、武汉澜菲溪岸、武汉艺境(东湖高新项目).鉴於销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,推盘计划也可能存在一定的调整.

金地集团周五收报5.56元,过去一个月累计上涨约8%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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