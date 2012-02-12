《一周市场焦点》希腊纾困谈判接近紧要关头,市场信心面临考验

* 希腊债务谈判面临2月15日的期限

* 数据料显示欧元区经济第四季萎缩

* 欧洲企业业绩好坏不一

记者 Richard Hubbard 编译 郑茵

路透伦敦2月10日电---希腊第二轮纾困的谈判进展迟缓,到周三将来到紧要关头,对於脆弱的市场信心将是一场考验,而在同一天公布的数据料显示,欧元区进入轻度衰退.

市场关注的还有,美国零售销售数据以及最近一次美国联邦储备理事会(美联储,FED)议息会议的记录,英国通胀和失业数据,更多的企业财报和日本央行政策会议.

但最牵动市场神经的,还是希腊及其3月20日大限,届时该国将必须找到140亿欧元(186亿美元)资金用於到期债务的支付,否则将面临无序违约.

欧元区官员已经表示,2月15日是达成新纾困协议的最後时限,否则希腊将没有钱支付3月到期的债务.

"时间很紧,如果周三不能达成一致,那麽希腊债务协议恐怕就悬了."渣打银行欧洲经济学家Thomas Costerg说.

"尽管我们并不认为无序违约最有可能出现的情况,但这种风险无疑在上升,我们认为,此事一旦发生,有可能对信心,金融市场和银行体系产生严重後果.

如果希腊协议获得通过,那麽关注焦点或将转移到发达市场经济复苏的速度,以及全球某些大经济体央行推出政策刺激举措所产生的效果.

在欧洲,欧洲央行月末将举行第二次三年期贷款供应操作,其需求情况将会受到密切注视,市场普遍认为此前在12月举行的第一次资金操作缓解了金融市场压力,并促进资金流向风险较高资产.

持有美元的投资者在首次欧洲央行贷款供应操作後买进10年期意大利公债,年内迄今收益已超过15%,引起大型基金的留意.

"我们继续留意意大利和西班牙债券对德国公债的收益率差水平,短期内这些国家的短债有上扬的可能,因为我们认为其经济将出现改善."道富环球投资管理(SSgA)固定收益和外汇全球投资主管Kevin Anderson表示.

他表示,他的观点并不受希腊债务协议的左右.

"市场对於希腊大规模重组已经有了相当充分的消化,若未来几周或几个月希腊发生无序性事件,其蔓延风险或许已被消除."

**欧元区处於衰退?**

未来一周出台的多数经济数据料不会动摇市场目前的观点,也就是,即便欧元区步履艰难,全球经济仍在温和复苏,其中以中国和美国作为主导.

MSCI全球股指.MIWD00000PUS今年升逾9%,较10月所及低点上涨逾20%.

反映欧元区第四季度经济表现的数据初值将在2月15日公布,该数据可能显示经济萎缩0.4%.之前经济在第三季曾取得0.2%的温和增长.

上月的路透调查显示,多数经济学家预期欧元区经济在当前一季将会进一步萎缩.如果这样则是萧条的正式迹象.

"我们认为,那将是衰退开始的标志,甚至包括德国."渣打银行的Costerg说.

不过,欧元区和德国今年全年仍将取得增长,市场将更加关注更具前瞻性的德国2月ZEW信心指数.预计该指数将再度录得月度增长.

2012年资产表现,请点选(link.reuters.com/muc46s)

欧元区债务危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

全球公债收益率(link.reuters.com/ser95s)

**财报季业绩好坏不一**

法国兴业银行分析师在报告中称,欧洲企业财报季现已过半,业绩优於预期和逊於预期的企业几乎对半开,但2012年获利下降的风险依然存在.

"业绩令人失望主要是因为原材料价格波动,价格压力以及新兴市场经济开始放缓--尤其是中国对一些资本财的需求降低."

尽管如此,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3还是较2011年9月所及低点攀升了逾20%.

在其他方面,欧盟,欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)将审议葡萄牙在满足780亿欧元纾困计划的条件要求方面有何进展,德国已经暗示准备同意修改该计划.

在亚洲,要求日本央行效仿美联储宽松立场的压力日甚,不过分析师预期未来一周出台的任何政策决议都将是以微弱多数通过.(完)