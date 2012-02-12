《全球主要央行会议预告》--2012年2-12月

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
==========================================================
美国联邦公开市场委员会(FOMC)
3月13日--美联储FOMC宣布利率决定.
4月24日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
4月25日--美联储FOMC宣布利率决定.
6月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
6月20日--美联储FOMC宣布利率决定.
7月31日--美联储FOMC宣布利率决定.
9月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.
12月11日--美联储FOMC宣布利率决定.
==========================================================
欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
2月23日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
3月8日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
3月21日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至3月22日).
4月4日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
4月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
5月3日--巴塞隆纳-管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
5月16日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
6月6日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
6月20日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至6月21日).
7月5日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
7月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
8月2日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
9月6日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
9月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月20日).
10月4日--卢布尔雅那-管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月08日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
==========================================================
日本央行
2月13日--货币政策会议(至2月14日).
3月12日--货币政策会议(至3月13日).
4月9日--货币政策会议(至4月10日).
4月27日--货币政策会议.
5月22日--货币政策会议(至5月23日).
6月14日--货币政策会议(至6月15日).
==========================================================
英国央行
3月7日--货币政策会议(至3月8日).
3月8日--公布利率决定.
4月4日--货币政策会议(至4月5日).
4月5日--公布利率决定.
5月9日--货币政策会议(至5月10日).
5月10日--公布利率决定.
6月6日--货币政策会议(至6月7日).
6月7日--公布利率决定.
7月4日--货币政策会议(至7月5日).
7月5日--公布利率决定.
8月1日--货币政策会议(至8月2日).
8月2日--公布利率决定.
9月5日--货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月3日--货币政策会议(至10月4日).
10月4日--公布利率决定.
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
==========================================================
加拿大央行
3月8日--公布指标利率决定.
4月17日--公布指标利率决定.
6月5日--公布指标利率决定.
7月17日--公布指标利率决定.
9月5日--公布指标利率决定.
10月23日--公布指标利率决定.
12月4日--公布指标利率决定.
==========================================================
瑞士央行
3月15日--货币政策评估.
6月14日--货币政策评估.
9月13日--货币政策评估.
12月13日--货币政策评估.
==========================================================
澳洲央行
3月6日--召开利率会议.
4月3日--召开利率会议.
5月1日--召开利率会议.
6月5日--召开利率会议.
7月3日--召开利率会议.
8月7日--召开利率会议.
9月4日--召开利率会议.
10月2日--召开利率会议.
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
==========================================================
新西兰央行
3月8日--公布货币政策声明和指标利率.
4月26日--公布指标利率.
6月14日--公布货币政策声明和指标利率.
7月26日--公布指标利率.
9月13日--公布货币政策声明和指标利率.
10月25日--公布指标利率.
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
==========================================================
瑞典央行
2月15日--召开货币政策会议(至2月16日).
2月16日--公布利率决定.
4月18日--召开货币政策会议(至4月19日).
4月19日--公布利率决定.
7月3日--召开货币政策会议(至7月4日).
7月4日--公布利率决定.
9月5日--召开货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).
10月25日--公布利率决定.
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
==========================================================
挪威央行
3月14日--货币政策会议.
5月10日--货币政策会议.
6月20日--货币政策会议.
8月29日--货币政策会议.
10月31日--货币政策会议.
12月19日--货币政策会议.
==========================================================
台湾
台湾央行在每季度最後一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
==========================================================
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 郑茵;审校 王冠中
央行相关消息................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表..........[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\]
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开