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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 06:30 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初走势稳健,因希腊议会料将通过撙节计划

2157GMT---欧元/美元EUR=周一在亚洲盘初回升至1.3200美元上方,因市场预期希腊议会将通过极不得人心的大幅减支与裁员方案,以换取欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助,来避免破产.

交易商称,若希腊议会投票赞成该计划,可望在周三欧盟开会并最终核准拨款前支撑风险资产.投票料将在2200GMT後进行.

欧元上周收高0.4%後,目前在1.3215-35遭遇阻力;只要守住1.3150/60的支撑位,则短期上行趋势依然未改.欧元最新报1.3208美元.

日圆/美元JPY=脱离数周低点,报77.53日圆,距离三周高点77.81不远.欧元/日圆EURJPY=R报102.42日圆,上周曾触及两个月高点103.28.

日本将於2350GMT发布国内生产总值(GDP)数据.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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