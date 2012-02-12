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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 06:44 BJT

全球外汇市场2月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月12日(日)

2350 - 日本10-12月国内生产总值(GDP)

2月13日(一)

-- - 日本央行召开为期两天的货币政策会议.

0030 - 澳洲12月投资房屋融资和房屋融资

0700 - 德国1月批发(趸售)物价指数

0815 - 瑞士1月综合生产者物价指数(PPI)

-- - 美国白宫公布2013财年预算

2145 - 新西兰1月食品价格指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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