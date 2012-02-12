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货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 07:23 BJT

《综述》美联储主席贝南克敦促采取措施扶助美国楼市复苏

* 楼市是经济加速复苏的主要障碍--贝南克

* 他表示需要出台政策扶助楼市站稳脚跟

* 楼市忧虑使消费者和企业受到打击--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托

路透佛罗里达州奥兰多2月10日电---美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五呼吁采取行动帮助美国楼市复苏.他表示房价和销售低迷,严重拖累了经济复苏.

"楼市的现状成为经济加速复苏的障碍,"他在一个建筑商会议上表示,"我们需要继续制定并实施,能帮助房地产行业恢复元气的政策."

贝南克列出了几个美联储楼市"白皮书"最近提出的计划,但并未触及更易引发争议的方案,比如扩大由政府控制的抵押贷款公司房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的职责范围,以刺激更多的再融资活动.

贝南克的建议尽管非常谨慎,但未理会部分共和党议员的不满,他们指责联储正在介入国会和其他监管机构的职责范围.

上月公布的白皮书是美联储工作人员数月研究的成果,美联储官员认为该问题是经济健康复苏所缺失的一个关键因素.

浏览美联储经济及利率预测图表,请点选(link.reuters.com/zud36s)

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