阿盟支持叙利亚反对派 呼吁派出维和人员

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗2月12日电---阿盟周日坚定支持叙利亚反对派，呼吁联合国安理会向叙利亚派出维和人员停止流血冲突。
在开罗举行的阿盟部长会议通过决议，呼吁“与叙利亚反对派建立沟通通道，并向他们提供所有形式的政治和物质援助”。阿盟还敦促叙利亚反对派联合起来。
该决议凸显阿拉伯国家对叙利亚总统阿萨德的排斥，使俄罗斯和中国面临更大的外交压力。
阿盟表示，叙利亚暴力镇压平民违反了国际法，责任人应该受到惩罚。阿盟放弃观察员计划。
阿盟决议没有明确指出联合国-阿盟维和人员计划是否包括军队，此前的联合国维和行动包含军队。
维和行动需要国际社会达成共识，但是各国在如何解决叙利亚冲突的问题上存在分歧，叙利亚正在滑向内战。
叙利亚电视台引述该国驻阿盟外交官的话报导称，阿盟的决议“公然背离其宪章，是针对叙利亚安全和稳定的敌对行动”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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