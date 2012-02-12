版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 06:59 BJT

〔希腊政经〕国会通过新撙节法案,确保取得第二批援助

路透雅典2月13日电---希腊国会周一通过了一项不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助，避免无序违约.

在国会表决前,雅典街头爆发严重暴力事件,并且蔓延至其他希腊城镇,包括科孚镇和克里特.

该法案预定单今年一年就要削减33亿欧元(43.5亿美元)薪资、退休金和就业岗位.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐