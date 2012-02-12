(重温稿)〔美国债市〕公债价格因希腊问题再起变数而上扬,市场关注下周数据

* 公债上扬,因希腊债务问题再度成疑令市场担忧

* 希腊债权人要求希腊进一步削减支出

* 美联储在扭转操作中购买13.9亿美元通膨保值债券(TIPS)

路透纽约2月10日电---美国公债价格周五跳涨,因投资者担心希腊可能无法避免无序违约,再度买入美国公债避险.

希腊债权人要求该国进行更进一步的财政整改,再一次引发市场担心该国经济成长程度或将不足以偿还民间和公共债权人.

周末前投资者争相购买美国公债,逆转上日跌势.当时有关希腊将很快收到第二笔救助资金的乐观人气推低公债.该预期还将30年期公债收益率推高至10月末迄今最高水准.

"目前希腊方面的消息最为重要.市场(预计)可能局势又有变动,并且整体来说,投资者不愿意在此刻做空公债."法国东方汇理银行利率策略部全球主管David Keeble称.

欧元集团主席贾克对希腊提出接受1,300亿欧元(1,700亿美元)第二轮抒困资金的三个条件.

贾克称,希腊国会必须在周日会议时通过计划.周三前必须再确认3.25亿欧元开支削减,在那之後欧元区财政部长才会再次开会.

贾克最後表示,希腊联合政府各党领导人必须对贯彻计划作出严正政治保证.

希腊将在4月迎来大选,各党派领导人不愿意接受贷款方严苛的条件,因这些条件不受选民欢迎.

市场担心若失去进一步救助,希腊可能会出现债务违约,造成类似2008年雷曼兄弟破产导致的全球金融危机.

分析师称,希腊和欧洲领导人之间拖延已久且时有争论的谈判引发了欧元区及其货币同盟长期前景的担忧.

因此,10年期公债US10YT=RR价格上扬22/32,收益率跌破2%至1.965%,较一周前上涨3.5个基点.

30年期公债US30YT=RR价格上涨1-11/32点,收益率下滑至3.11%,较一周前下跌2个基点.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席称楼市价格和销量萧条严重拖累了经济复苏,克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托亦支持此观点.

与希腊消息相比,近几周表现基本强劲的美国经济数据在重要性上退居次席.

不过下周这种情况可能会改变.届时新的经济数据将给债券投资者带来较大影响,包括广受关注的周二零售销售报告.

参与路透调查的分析师预计,1月零售销售数据料增长0.7%,如果扣除1月强劲的汽车销售後,该数据料为0.5%.Decision Economics分析师Cary Leahey表示,若要获悉精确数据,需关注11月和12月零售销售数据是否会有修正.

"即使1月数据令人失望,如果12月数据有大幅上修,那麽投资者将关注销售的隐含水平."他说.

零售销售数据强劲将给人们更加相信,就业数据好转将提振支出以及进一步就业,"因此这是一种自我推动的复苏."Leahey称.

2月地区制造业数据也将受到关注,同时1月工业生产报告料强劲.

"市场正关注欧洲定单减缓的迹象,因美国对欧洲出口减少可能导致该国经济增长率减少0.5个百分点,"Leahey称.

美国将分别于下周四和下周五公布生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)数据,预计将显示整体通胀有所上升,主要源於汽油价格上涨和核心物价升幅温和.

Leahey指出,即使核心通胀率超越美联储的官方目标也可能不会掀起多少波澜,因美联储主席贝南克已表示,只要美国失业率维持高位,他宁愿以一些通胀为代价.

德意志证券董事总经理暨首席美国分析师Joseph LaVorgna说,美联储下周三公布的1月24-25日政策会议记录可能毫无新意.毕竟,贝南克在该会议後立即在新闻发布会上发表了深刻的见解.

但Leahey提醒,这份会议纪录将提供一些蛛丝马迹,显示在美联储承诺在2014年底前维持短期利率在近零水平的问题上,各位美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员的褒贬意见.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 ( 持平 ) 0.279

五年期公债US5YT=RR 100-08/32 (+08/32) 0.806

10年期公债US10YT=RR 100-09/32 (+21/32) 1.967

30年期公债US30YT=RR 100-07/32(+1-11/32) 3.113 (完)

--编译 洪曦/肖群英;审校 利棣儿

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