版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 07:19 BJT

〔中国经济〕政策预微调从一季度就要开始,促房价合理回归不动摇--总理

路透上海2月13日电---中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇.

新华社周日晚间引述温家宝称,"要见事早,动作快,(政策)预调、微调从一季度就要开始.所谓宏观审慎的政策,最基本的要求是保持政策的连续性和灵活性."

对於房地产市场,他指出,房地产调控目标有两个:一是促使房价合理回归不动摇,二是促进房地产市场长期、稳定、健康发展.国内房地产的需求从长期讲是刚性的,将来住房的形式也是多种多样的,不一定人人都拥有自己的房,但人人都要有住处,可以买房,也可以租房,但租房的价格也要合理.保障性住房和商品房建设两者不可偏废.

他还指出,现在铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券,还有就是在统筹规划下,明确政策,有序引入民间资本.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐