涉嫌污染长江韩籍货船被法院扣押

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月11日电---新华社报导称，武汉海事法院周六向涉嫌泄漏化学品造成长江部分河段污染的一艘韩国货船下达扣押船舶命令。
报导援引镇江市政府新闻发言人卜晓放的话称，武汉海事法院要求扣押停泊在江苏南通的韩籍货轮“格洛里亚”号，并要求其向法院提供2,060万元(330万美元)人民币进行担保。
江苏镇江市的官员表示，他们此前在其水源中发现了苯酚。污染还造成该市部分地区的自来水散发出异味，引发民众抢购瓶装水。（完）
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。