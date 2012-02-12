美国与加拿大经济指标预测--2月13日-2月20日****

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透2月13日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月13日(一)
无重要经济指标公布.
2月14日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- +1.8%
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.7% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.2%
1330 美国进口物价 1月 +0.3% -0.1%
出口物价 +0.2% -0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- +2.5%
1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.3%
2月15日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 -- 810.0
再融资指数 -- 4,500.7
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 15.00 13.48
1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 -- 净流入598
外资购买美国公债(亿美元) -- 540
1415 美国工业产出(较前月) 1月 +0.6% +0.4%
产能利用率 78.6% 78.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 26 25
1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录
2月16日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 36.5 35.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.625
续请失业金人数(万人) 2月4日当周 350 351.5
1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.5 65.7
建筑许可(万户) 68.0 67.1
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +4.2% +4.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +3.0%
1330 加拿大制造业销售 12月 +1.5% +2.0%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.5 7.3
2月17日(五)
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1330 美国CPI(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) +2.9% +3.0%
经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 1月 +0.1% +0.5%
1330 加拿大领先指标 1月 +0.6% +0.8%
1500 美国领先指标 1月 +0.5% +0.4%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月10日当周 -- 123.3
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 1月 -- +0.2%
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2月20日(五)
无重要经济指标公布. (完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开