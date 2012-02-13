《独家新闻》奥巴马可能最早本月提出调降企业最高税率--消息人士

路透华盛顿2月10日电---据两位接近政府的消息人士称,预计美国总统奥巴马最早将在本月提出降低目前为35%的美国企业最高税率.此前他封堵企业税收漏洞的计划让企业大为恼火.

消息人士称,总统提议的税率可能接近其他同类国家的平均水准.

这与美国财长盖特纳去年的讲话相一致,当时盖特纳暗示,美国应该采取行动,把税率调整至27-29%附近,使之与主要贸易夥伴国相当.

奥巴马在1月发表国情咨文时大致介绍了将要采取的税收举措,其中包括取消向那些将生产和工作机会转移到海外的企业提供税收优惠.预计奥巴马最早将在本月提出整顿企业税收的原则.

消息人士称,面对11月竞选连任的艰难挑战,奥巴马将在2月13日(周一)公布2013年预算计划後的几天内提出减税提议.这两位消息人士未被授权发表可记录在案的讲话.

奥巴马在1月讲话中表示,在主要工业国家中,只有日本企业税率高於美国,不过其他国家还通过增值税来弥补财政收入.而美国并没有增值税.

在大选年对企业税收体制进行改革的可能性极低,但奥巴马的提议可能是他伸向商界的橄榄枝,以显示他在税收改革的关键方面与企业是站在一起的.

众议院筹款委员会主席共和党人坎普(Dave Camp)订下的目标是,将35%的企业最高税率调降至25%.

奥巴马的计划还有可能包括,对在低税收国家赚取的海外利润设置新的最低税率--这一设想引起商界的反感.(完)