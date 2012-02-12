版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 07:46 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月13日

* 头版头条:

--消息人士透露,中国证券公司柜台交易试点草案初步成型,设想是以券商为主导,与地方政府合作,建立区域性柜台交易市场,以增加小微企业融资渠道.

* 其他:

--记者评论称,1月中国的CPI(居民消费价格指数)和信贷数据双双背离预期,凸显了当前中国经济运行的复杂性,也使央行的货币政策调控更加微妙.未来一段时间,央行对货币政策放松的态度或更趋谨慎.

--商务部部长陈德铭表示,商务部正会同有关部门研究稳定外贸增长的政策措施.

--国家发改委副主任、国务院医改办主任孙志刚指出,相关部门将支持民营资本进入医疗服务领域,重点支持民营资本进入非盈利的医疗机构.

--安徽芜湖市政府网站周日晚发布通知称,稍早公布的房市优惠政策暂缓执行.

--金发科技(600143.SS)日前公布,公司通过东风日产对其保险杠专用料的评价工作,成为日产体系五大全球供应商之一.公司正计划建设多个生产基地,成为全球最大的汽车塑料企业.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐