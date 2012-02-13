〔香港新股〕海润影视启动上市前推介,计划募资1-1.5亿美元--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的民营电视剧制作公司--海润影视将於今日就其香港IPO(首次公开发行)启动上市前推介，计划募集资金1-1.5亿美元。
路演初定於2月20日当周开始，并於2月底前定价。德银(DBKGn.DE)和野村(8604.T)负责安排是次交易。
此外,糕点连锁店--克莉丝汀国际香港上市交易国际配售部分已经获足额认购。该公司是次发行2.5亿股，募集资金不超过5.55亿港元（7,120万美元）。每股参考价格区间为1.60-2.22港元，相当於9.7-13.5倍的2012年市盈率。
该交易将於2月15日定价。法巴(BNPP.PA)任独家全球协调人及独家保荐人，并与星展(DBSM.SI)一起任主承销商。
而Beauty Group香港上市交易新增三家安排行。中银国际、星展和野村将与摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起，担任是次交易的主承销商。该公司最快於今年3月在香港上市，募集资金3亿美元。
该公司拥有众多国际知名品牌，主要业务集中於美容、服饰以及生活休闲领域，在香港和中国内地开设零售店铺。(完)
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--整理 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。