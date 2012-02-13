〔香港新股〕海润影视启动上市前推介,计划募资1-1.5亿美元--IFR

路透2月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的民营电视剧制作公司--海润影视将於今日就其香港IPO(首次公开发行)启动上市前推介，计划募集资金1-1.5亿美元。

路演初定於2月20日当周开始，并於2月底前定价。德银(DBKGn.DE)和野村(8604.T)负责安排是次交易。

此外,糕点连锁店--克莉丝汀国际香港上市交易国际配售部分已经获足额认购。该公司是次发行2.5亿股，募集资金不超过5.55亿港元（7,120万美元）。每股参考价格区间为1.60-2.22港元，相当於9.7-13.5倍的2012年市盈率。

该交易将於2月15日定价。法巴(BNPP.PA)任独家全球协调人及独家保荐人，并与星展(DBSM.SI)一起任主承销商。

而Beauty Group香港上市交易新增三家安排行。中银国际、星展和野村将与摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起，担任是次交易的主承销商。该公司最快於今年3月在香港上市，募集资金3亿美元。

该公司拥有众多国际知名品牌，主要业务集中於美容、服饰以及生活休闲领域，在香港和中国内地开设零售店铺。(完)

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