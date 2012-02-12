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市场报道 | 2012年 2月 13日 星期一 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测--2月13日-2月20日****

路透2月13日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月13日当周----------------------------------

2月13日(一)

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 持平 持平

(较上年同期) +1.8% +3.0%

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) -2.3% -2.3%

2月14日(二)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 负17 负16

0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% +0.4%

(较上年同期) +3.6% +4.2%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.1% +4.8%

扣除贷款的RPI(较前月) -0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.2% +5.0%

1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.2% -0.1%

(较上年同期) -1.0% -0.3%

1000 德国ZEW景气判断指数 2月 负12.0 负21.6

现况指数 正30.0 正28.4

2月15日(三)

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.1% +0.3%

0700 德国GDP(较上季) 第四季初值 -0.3% +0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.5%

0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.5% -0.2%

(较上年同期) -0.3% +0.2%

0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 增加0.3 增加0.12

按照ILO计算的失业率 12月 8.5% 8.4%

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差69 顺差69

1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.3% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +1.4%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负50.1

2月16日(四)

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81

2月17日(五)

0700 德国PPI(较前月) 1月 +0.3% -0.4%

(较上年同期) +3.2% +4.0%

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 盈余60 盈余10

经季节调整经常账(亿欧元) 赤字35 赤字18

净投资流动(亿欧元) -- 流出45

0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) +0.5% +2.6%

--------------------------------2月20日当周---------------------------------

2月20日(一)

0745 法国企业景气指数 2月 -- 91

0900 意大利工业订单(较前月) 12月 -- +0.10%

(较上年同期) -- -0.70%

　　　　　　 工业销售(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.20% (完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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