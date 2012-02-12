欧洲经济指标预测--2月13日-2月20日****

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透2月13日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月13日当周----------------------------------
2月13日(一)
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 持平 持平
(较上年同期) +1.8% +3.0%
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) -2.3% -2.3%
2月14日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 负17 负16
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.1% +4.8%
扣除贷款的RPI(较前月) -0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.2% +5.0%
1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.2% -0.1%
(较上年同期) -1.0% -0.3%
1000 德国ZEW景气判断指数 2月 负12.0 负21.6
现况指数 正30.0 正28.4
2月15日(三)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.1% +0.3%
0700 德国GDP(较上季) 第四季初值 -0.3% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.5%
0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.5% -0.2%
(较上年同期) -0.3% +0.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 增加0.3 增加0.12
按照ILO计算的失业率 12月 8.5% 8.4%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差69 顺差69
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +1.4%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负50.1
2月16日(四)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81
2月17日(五)
0700 德国PPI(较前月) 1月 +0.3% -0.4%
(较上年同期) +3.2% +4.0%
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 盈余60 盈余10
经季节调整经常账(亿欧元) 赤字35 赤字18
净投资流动(亿欧元) -- 流出45
0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) +0.5% +2.6%
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月20日(一)
0745 法国企业景气指数 2月 -- 91
0900 意大利工业订单(较前月) 12月 -- +0.10%
(较上年同期) -- -0.70%
工业销售(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.20% (完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开